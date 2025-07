Rafinha chora ao falar sobre aposentadoria: ‘Hoje anuncio oficialmente o fim da minha carreira’

Jogador estava sem clubes desde a saída do Coritiba, no qual fez 10 jogos no começo do ano; ele estuda para seguir no futebol, como treinador ou dirigente

JP Pacheco/Coritiba Rafinha foi revelado pelo Coritiba



O lateral-direito Rafinha oficializou nesta segunda-feira (21) seu adeus oficial aos campos. Revelado pelo Coritiba, com passagens vencedoras por Bayern de Munique, Flamengo, Grêmio e São Paulo, o jogador de 39 anos já não vinha atuando nesta temporada e resolveu anunciar a despedida dos gramados.

“Está chegando a hora, já faz um tempo que venho programando, mas… Hoje anuncio oficialmente o fim da minha carreira como jogador de futebol profissional”, anunciou Rafinha no programa Seleção SporTV, caindo em lágrimas. Ele pediu desculpas ao pessoal da bancada e foi além.

“É um momento muito especial da minha vida. Agradecer primeiramente a Deus, que me proporcionou uma viagem maravilhosa nessa minha carreira. Não esperava chegar onde eu cheguei, fui abençoado, sou um cara realizado na minha profissão, tenho uma família maravilhosa e hoje está chegando ao fim. Não jogo mais profissionalmente.”

Ex-companheiros do Flamengo entraram ao vivo para homenagear o agora aposentado jogador. “Rafinha, o rei das taças. Estamos aqui, com seus instrumentos, onde fazia seu pagode. Queria parabenizar pela brilhante carreira que fez”, disse Filipe Luís, agora técnico do clube rubro-negro. “Você fez um grande ambiente aqui.”

Foram diversas as homenagens ao jogador, entre elas do atacante Bruno Henrique, dos meias Paulo Rink, Everton Ribeiro e Arrascaeta, do lateral Rodinei, do ex-meia Diego Ribas, do são-paulino Lucas Moura, e dos técnicos Luis Zubeldía, Thiago Carpini, Jorge Jesus e Dunga, que o levou à seleção brasileira.

Rafinha estava sem clubes desde a saída do Coritiba, no qual fez 10 jogos no começo do ano, e vem trabalhando de comentarista na CazéTV. Ele estuda para seguir trabalhando no futebol, como treinador ou dirigente.

*Com informações do Estadão Conteúdo

