Ranking da Fifa: Brasil permanece na terceira posição; veja top-10

A Fifa atualizou nesta quinta-feira, 18, o seu ranking de seleções pela primeira vez em 2021. Como as equipes do ‘top-20’ ainda não entraram em campo, não houve mudança nas pontuações. O Brasil, comandado pelo treinador Tite, permanece na terceira posição, atrás da Bélgica e da atual campeão do mundo, a França. Os pentacampeões mundiais, que só entrarão em campo no fim de março, para enfrentar Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, começaram este ano como terminaram o anterior, ou seja, com 1.743 pontos, 12 a menos que a segunda colocada na classificação, a França, e 37 a menos que a Bélgica.

O grupo das dez primeiras colocadas no ranking é completado por Inglaterra, Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália, todos os países também sem alteração na pontuação. Nos primeiros pelotões, a única mudança expressiva de posição foi do Marrocos, que ganhou dois lugares e passou para o 33º lugar, devido a campanha no Campeonato das Nações Africanas, em que foi campeão no início deste mês. Para definir a pontuação de cada seleção, a Fifa utiliza um algoritmo, considerando várias situações em conta, como resultado do jogo, número de gols, tipo de partida. Amistosos realizados fora da Data Fifa, por exemplo, equivalem a pontuação mínima de cinco pontos. Já uma vitória em um confronto válido a partir das quartas de final de uma Copa do Mundo chega a somar 60 pontos.

