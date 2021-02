Ex-amante de Boateng insinua culpa do zagueiro do Bayern na morte de Kasia Lenhardt

De acordo com Melissa Howe, modelo britânica que teve um caso às escondidas com o zagueiro, o motivo de Lenhardt ter tirado a própria vida tem ligação com a forma como o atleta trata as mulheres

Reprodução/Instagram kasia lenhardt, ex de Jerome Boateng, foi encontrada morta



Há exatamente sete dias, o zagueiro Jérôme Boateng, do Bayern de Munique, precisou deixar o Mundial de Clubes da Fifa, realizado no Catar, por conta de sua ex-namorada Kasia Lenhardt, que foi encontrada morta na cidade de Berlim, na Alemanha, uma semana depois do término do relacionamento com o jogador. As investigações da polícia local apontaram que a modelo polonesa se suicidou, enquanto pessoas próximas confirmaram que ela estava “perturbada”. De acordo com Melissa Howe, ex-modelo britânica que teve um caso às escondidas com o defensor, o motivo de Lenhardt ter tirado a própria vida tem ligação com a forma como o atleta trata as mulheres.

“Não me surpreende que, pela forma como homens como Boateng lidam com as mulheres e mexem com as suas mentes e emoções, tenha levado a uma loucura dessas”, comentou em entrevista ao tablóide britânico “The Sun”, nesta semana. “Fico chocada que tenha havido uma morte, mas penso que o Boateng há muito tempo brinca com a vida das mulheres e algo assim iria acontecer, fosse isso ou outra coisa qualquer”, continuou Melissa Howe.

Segundo a versão de Melissa, ela conheceu o consagrado zagueiro do Bayern de Munique e da seleção alemã em Londres, em 2016, e manteve relação com o jogador sem saber que ele era envolvido com outra mulher. “Lembro que haviam paparazzis e ele me disse para pegarmos táxis separados, mas continuamos a trocar mensagens por muito tempo. Nunca chegamos a nos envolver oficilmente, mas eu estava convencida de que estávamos tendo um caso, e que eu era a única mulher na vida dele”, contou a mulher, que alegou saber do envolvimento de Boateng com a ex-mulher através de uma reportagem feita por uma revista. “Aí eu pensei: ‘Que raios? Não sabia que era casado!’ Depois descobri que não era sua esposa, mas sim noiva. Mas mesmo assim ele continuou me mandando mensagens e a se comportar como solteiro, quando na verdade tinha companheira e filhos”, finalizou.