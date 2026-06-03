RD Congo x Dinamarca: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Congo e Dinamarca se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (3), às 15h (de Brasília)

RONALD WITTEK/EFE/EPA Stuttgart (Alemanha), 16/06/2024.- Christian Eriksen, da Dinamarca, comemora o gol de 1 a 0 durante a partida de futebol do Grupo C do UEFA EURO 2024 entre Eslovênia e Dinamarca, em Stuttgart, Alemanha, 16 de junho de 2024. (Dinamarca, Alemanha, Eslovênia)



República Democrática do Congo e Dinamarca se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège, na Bélgica.

A República Democrática do Congo, que disputou sua única Copa do Mundo em 1974, quando ainda se chamava Zaire, está no Grupo K do Mundial, junto com Portugal, Colômbia e Uzbequistão. A seleção da Dinamarca não conseguiu se classificar para o campeonato.

Onde assistir Congo x Dinamarca ao vivo

A partida será transmitida ao vivo na ESPN4 e Disney+, com início às 15h (de Brasília).