Real Brasília e Grêmio avançam na Supercopa do Brasil de futebol feminino

Temporada 2022 começou nesta sexta-feira com jogos únicos das quartas de final

VICTOR LANNES/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Real Brasília eliminou o Internacional em jogo polêmico



A temporada 2022 do futebol feminino começou nesta sexta-feira, 4. A Supercopa do Brasil de futebol feminino teve seu início com o jogo de Internacional e Real Brasília, no Rio Grande do Sul, e terminou com vitória do time do Distrito Federal. Geovana Cristina marcou no último minuto do primeiro tempo e o lance causou polêmica por falta em sua origem. No segundo jogo do dia, o Grêmio recebeu o Cruzeiro e venceu por 2 a 0 com gol de Patrícia, em ótima cobrança de falta de Rafa Levis. Nos acréscimos do segundo tempo, Dani ampliou de pênalti. A Supercopa começa nas quartas de final e com jogos únicos, ou seja, Real Brasília e Grêmio estão na próxima fase. No domingo, Flamengo e Esmac se enfrentam no Rio, e o Corinthians recebe o rival Palmeiras na Neo Química Arena para definir as outras duas semifinalistas. Essa é a primeira edição da competição.