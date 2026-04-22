Red Bull Bragantino x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Red Bull Bragantino e Mirassol se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Red Bull Bragantino recebe o Mirassol em partida de ida pela Copa do Brasil



Red Bull Bragantino e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela Copa do Brasil. O duelo acontece pela quinta fase da competição.

A partida de ida marca a estreia de ambos os times na competição. O Red Bull Bragantino recebe o Mirassol após duas vitórias seguidas, pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o visitante encara o Massa Bruta após triunfo sobre o Internacional no Brasileirão.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Mirassol ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Premiere, com início da transmissão às 21h30.