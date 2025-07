Renato Gaúcho cutuca críticos após classificação contra a Inter: ‘A coisa que eu mais entendo é de parte tática’

Tricolor está classificado às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

EFE/EPA/JACOB KUPFERMAN Após o jogo, o técnico exaltou seu trabalho com o clube



O Fluminense venceu a Inter de Milão por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Tricolor aguarda por Manchester City ou Al Hilal na próxima fase. Renato Gaúcho foi bastante elogiado no confronto por ter mudado o esquema tático de sua equipe, já que atuou com três zagueiros.

Após o jogo, o técnico exaltou seu trabalho: “Apesar do pouco tempo, eles acreditaram no novo esquema. Eu coloquei na cabeça deles que dava. A Inter é uma grande equipe. Tem muito mais dinheiro que a gente, mas dentro de campo são 11 contra 11. O grupo acreditou, lutou, ficou focado os 90 minutos. É uma vitória de todo mundo, mas não deixa sem dúvida alguma de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar. E no momento que eu armo o esquema de jogo, eu sei o que estou fazendo. Muita gente acha que o Renato é isso, é aquilo. Que não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de tática com vocês. Não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Tenho que falar de parte tática com o meu grupo.”

O treinador explicou a opção pela escalação diferente e como chegou a esta opção: “O que tem lá de fora não deixa entrar no vestiário, ninguém vai mudar minha cabeça, eu tenho minhas ideias, procuro trocar as ideias sempre com o meu grupo, foi dessa forma que eu pensei nesse esquema diante da Inter. No último jogo nós conseguimos a classificação, como eu havia falado pra vocês ontem, todo mundo, ou pelo menos a maioria, saiu com seus familiares lá em Miami. Eu não. Minha filha passou lá no hotel para que eu pudesse ir com ela para jantar, eu falei que não. Ela até me xingou porque ela queria sair pra jantar, eu falei: ‘Não, eu vou ver o jogo do nosso futuro adversário, provavelmente vai ser a Inter’ e eu estudei bem”, disse.

“Pensei bastante durante a noite o esquema iria utilizar e na minha cabeça o melhor esquema seria com os três zagueiros porque nós poderíamos criar contra a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia, tivemos dois, três dias apenas para treinar, mas eles foram obedientes, foram inteligentes, assimilaram bem da maneira que nós tínhamos que jogar”, completou.

Jhon Arias também foi destaque e não passou em branco na entrevista: “Nós temos o Arias que bate bem na bola, o próprio Renê e nós temos jogadores altos dentro da área do adversário para perturbar e tentar fazer gols de cabeça. Os jogadores assimilaram direito o esquema de jogo apesar do pouco tempo. Soubemos sofrer. Tenho que agradecer também ao nosso torcedor aqui presente. Eu tenho certeza que o que a gente pode fazer por eles [torcedores], a gente tem feito dentro do campo, dando alegria para eles com vitórias, com passagens para a próxima fase. Nosso torcedor também é merecedor disso. Inclusive o nosso presidente é um cara que atua quase que diariamente com a gente. A presença dele é importante, as colocações que ele faz para o grupo. Nosso grupo está muito fechado, em todos os sentidos. É por isso que a gente vem chegando, porque dentro de campo está tendo a entrega de todo mundo, independente do esquema, independente do adversário, mas é como o próprio Arias falou, né? É humildade de respeitar o adversário, correr na hora que tem que correr e na hora que a gente pega a bola a gente joga.”