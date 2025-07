Renato Gaúcho muda o Fluminense de novo para tentar superar o Chelsea e ir à final do Mundial de Clubes

Times decidem o primeiro finalista do Mundial de Clubes nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey; vencedor encara quem se der melhor entre PSG e Real Madrid, na quarta (9)

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO 'Todo dia eu cobro intensidade nos treinamentos, atenção na hora dos vídeos', afirmou o técnico



O Fluminense vai para o sexto jogo pelo Mundial de Clubes, a semifinal contra o Chelsea, e terá de apresentar a sexta escalação diferente. Além das mudanças táticas implementadas por Renato Gaúcho durante o campeonato, dois desfalques mudam o time diante dos ingleses. O zagueiro Freytes e o meia Martinelli estão suspensos. Eles estavam amarelados nas quartas, contra o Al-Hilal, e cada um acumulou uma nova advertência. Nonato, Arias e Keno também estavam pendurados, mas, agora, têm seus cartões zerados a partir da semifinal.

Hércules, que entrou no lugar de Martinelli e fez o gol da classificação, deve ser o titular contra o Chelsea. Thiago Santos pode entrar na linha de três zagueiros, mas também há a possibilidade de Renato optar por voltar a ter apenas a dupla Thiago Silva e Ignácio. Nesse caso, Renê ou Fuentes jogariam na lateral-esquerda. A tendência é a volta do camisa 6, mais defensivo. Uma vaga ficaria aberta no meio de campo ou no ataque, podendo fazer Canobbio retornar.

“Não me preocupo. Eles estão bem. Eu confio no grupo. Tanto é que quem entra continua o ritmo de quem saiu. Sempre falo para eles o que disse quando cheguei no Fluminense: ‘Precisa estar preparado, porque a qualquer momento você pode entrar na partida ou começar o jogo’. Ninguém se prepara em três dias. Todo dia eu cobro intensidade nos treinamentos, atenção na hora dos vídeos. Porque depois, um deles estará jogando”, comentou o técnico Renato Gaúcho, após a vitória sobre o Al-Hilal.

Com exceção da saída de Thiago Silva contra o Mamelodi Sundowns, por desgaste físico, na primeira fase, e a suspensão de Renê, nas quartas, todas as mudanças do Fluminense no Mundial foram opções de Renato. Da estreia (0 a 0 contra o Borussia Dortmund) para a segunda rodada (vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan), Cano, Fuentes, Ganso e Serna entraram nos lugares de, respectivamente, Everaldo, Renê, Nonato e Canobbio. Do segundo para o terceiro jogo (0 a 0 contra o Mamelodi Sundowns), Nonato e Serna voltaram, nos lugares de Ganso e Ganobbio.

A principal mudança foi feita para as oitavas de final, quando o time enfrentou a Inter de Milão. Renato promoveu o ingresso do zagueiro Freytes no lugar de Canobbio. “Pensei bem no esquema que iríamos utilizar e, na minha cabeça, o melhor esquema seria o de três zagueiros, para espelhar o time deles”, explicou o treinador.

Fluminense e Chelsea decidem o primeiro finalista do Mundial de Clubes nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jersey. O vencedor encara quem se der melhor entre PSG e Real Madrid, na quarta-feira (9), também às 16h, no mesmo estádio. O Mundial de Clubes não tem decisão de terceiro lugar, como há na Copa do Mundo. A final será dia 13, às 16h, novamente no MetLife.

