Renato Gaúcho vê Flamengo como o ‘único prejudicado’ com a data Fifa

Apesar do discurso do treinador, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo, RB Bragantino, Internacional e Grêmio também perderam jogadores para as seleções que estão disputando as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho durante partida entre RB Bragantino e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro



Renato Gaúcho não economizou nas críticas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o empate do Flamengo com o RB Bragantino, na noite da última quarta-feira, 6, no Nabi Abi Chedid, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Incomodado com os desfalques do Rubro-Negro em meio à data Fifa, o treinador afirmou que o único prejudicado com a continuação do torneio é o clube da Gávea. Ao todo, o técnico não pôde contar com Gabriel Barbosa e Éverton Ribeiro, convocados pela seleção brasileira, além de Giorgian De Arrascaeta e Maurício Isla, chamados para defender Uruguai e Chile, respectivamente.

“O único prejudicado nessa história é o Flamengo. Se eu estivesse no lugar do Atlético-MG, eu também ia querer disputar o campeonato, sabendo que o Flamengo tem quatro jogadores convocados. Só quero dar um recado direto para quem disse que os outros foram prejudicados”, disse Renato Gaúcho, ironizando o líder do Brasileirão. Apesar do discurso do treinador, o Galo perdeu três jogadores para seleções, sendo eles: Junior Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco. Fora a dupla, o Palmeiras, Internacional, Grêmio, RB Bragantino e São Paulo estão sendo desfalcados durante a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.

Na entrevista coletiva, Renato Gaúcho ainda classificou o Brasileirão de “bagunçadinho”. “Não temos tempo nem para descansar, nem para dormir direto. Vivemos dentro de hotel e avião. Agora seria o prazo, com os jogos da seleção, teríamos tempo, mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam duas vezes por semana, uma vez por semana, o Flamengo joga três. Isso é Brasil. Depois temos que ver as pessoas falando que o Flamengo não se interessa pelo Brasileiro. Cá para nós, o Brasileiro está bem bagunçadinho, né?”, disse o comandante da equipe rubro-negra, que voltará a jogar desfalcada no próximo sábado, diante do Fortaleza, no Castelão.