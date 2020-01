Revelação do Flamengo deve acertar com clube português, diz jornal

Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo está prestes a perder mais um jovem. O atacante Lucas Silva está na mira do Gil Vicente, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Português. A informação é do jornal “A Bola”.

Segundo a publicação, o acordo entre Flamengo e Gil Vicente por Lucas Silva está “bem encaminhado”. Os clubes querem um empréstimo de um ano e meio, até o fim da temporada 2020/2021. Já o empresário do jogador deseja apenas seis meses de vínculo, até o meio deste ano.

Lucas Silva faz parte do time que vai disputar a Taça Guanabara neste início de temporada, enquanto o elenco principal ainda está de férias por conta da disputa do Mundial de Clubes.