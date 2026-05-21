Quem substitui Neymar se ele não for para Copa? Craque está lesionado

Atacante acompanhou o empate do Santos contra o San Lorenzo das arquibancadas da Vila Belmiro após ter constatado uma lesão de grau moderado na panturrilha direita

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O camisa 10 deve perder o restante dos jogos do Santos até a apresentação à Seleção Brasileira



Neymar voltou às convocações da Seleção Brasileira na última segunda-feira (18). O craque, porém, tem sofrido com lesões e perdido partidas importantes do Santos.

No último jogo do time, o clube empatou em 2 a 2 contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana. Neymar acompanhou a partida das arquibancadas da Vila Belmiro, após ser constatada uma lesão de grau moderado na panturrilha direita. O camisa 10 deve perder os restantes dos jogos do Santos até a apresentação à Seleção.

Segundo o coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib, em entrevista ao ge, o jogador deve se apresentar sem limitações para a Seleção Brasileira. “Neymar tem uma pequena lesão na panturrilha, um edema. O planejamento, seguindo a evolução, é entregá-lo apto na próxima semana para a CBF”, disse Zogaib ao portal.

Contudo, se o atleta não se recuperar até a Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem até 24 horas antes da partida de estreia na competição para informar um substituto. O jogador deve estar presente na pré-lista apresentada à Fifa no dia 11. A exceção à regra são os goleiros, que podem ser substituídos a qualquer momento da Copa por lesão grave.

Veja os possíveis nomes:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e John (Nottingham Forest);

Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e John (Nottingham Forest); Defensores: Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Paulo Henrique (Vasco), Luciano Juba (Bahia), Vitinho (Botafogo), Alexandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Natan (Real Betis), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Palmeiras);

Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Paulo Henrique (Vasco), Luciano Juba (Bahia), Vitinho (Botafogo), Alexandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Natan (Real Betis), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Palmeiras); Meias: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Éderson (Atalanta), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro);

Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Éderson (Atalanta), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro); Atacantes: Antony (Real Betis), Gabriel Jesus (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo).

O que diz a CBF?

A CBF se pronunciou nesta quarta-feira (20) sobre a lesão de Neymar e disse que vai avaliar o jogador em Teresópolis. Em nota enviada à Jovem Pan, a entidade informou que recebe “constantemente laudos e avaliações de todos os atletas convocados, contudo, eles só serão avaliados pela equipe médica da Seleção Brasileira a partir da apresentação oficial”.

Segundo a entidade, até a apresentação à Seleção, só quem pode dar informações sobre o estado de saúde dos atletas é o próprio clube do atleta.

A apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti para o torneio acontecerá no dia 27 deste mês, com exceção dos brasileiros envolvidos na final da UEFA Champions League, entre Paris Saint-Germain x Arsenal, que acontecerá no dia 30, em Budapeste, na Hungria.

A partir do dia 27, começa a preparação da seleção para o torneio.

Amistosos pré-Copa

Antes do embarque para os EUA, o Brasil realizará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no próximo dia 31. O duelo marca a despedida do elenco da torcida brasileira.

No dia 1º de junho, a delegação viaja para o território americano, onde será disputado o último amistoso antes da Copa, contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho.

Fase de grupos da Copa

Depois dos dois amistosos, a preparação se volta 100% para a Copa do Mundo. O Brasil estreia na competição em um sábado, dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. A partida acontecerá no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

O segundo jogo da seleção está marcado para o dia 19, uma sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Já o último jogo da fase de grupos acontecerá no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.