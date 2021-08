Rodrigo Caio nega problema no quadril e rebate jornalista: ‘Tenha mais responsabilidade’ 

Em nota, o defensor do Rubro-Negro negou qualquer incômodo na região e disse que a versão de Renato Maurício Prado é ‘absurda’ e ‘mentirosa’

@AlexandreVidal1 /CRF Rodrigo Caio negou problema no quadril e rebateu o jornalista Renato Maurício Prado



Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, utilizou suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 12, para rebater Renato Maurício Prado, do UOL, que informou um problema crônico no quadril do jogador flamenguista. Em nota, o defensor do Rubro-Negro negou qualquer incômodo na região e disse que a versão do jornalista é “absurda” e “mentirosa”. O atleta, que não esteve em campo na vitória sobre o Olimpia, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, também pediu para que o profissional da imprensa tenha mais “responsabilidade” na apuração dos fatos.

“Nos últimos dias, tenho dedicado quase 100% do meu tempo à minha recuperação. Sigo, de forma rigorosa, o cronograma pré-estabelecido pelo Departamento Médico. Hoje, infelizmente, precisei interromper as minhas atividades para responder ao jornalista Renato Maurício Prado, que publicou uma nota absurda e mentirosa. Em toda a minha carreira, jamais tive problema no quadril e nunca tive qualquer incômodo na região. Falar que estou jogando com infiltrações e, ainda por cima, afirmar que o meu caso é o mesmo que prejudicou a gloriosa carreira de Gustavo Kuerten é algo deplorável e lamentável. Pela ética jornalística, antes de publicar algo, é preciso apurar (de forma correta) e ouvir as partes envolvidas”, escreveu Rodrigo Caio. “Por favor, tenha mais responsabilidade com a sua digníssima e extremamente importante profissão”, finalizou.

Renato Maurício Prado, em sua coluna no UOL, fez a revelação da contusão nesta quinta-feira. “O departamento médico do Flamengo fala em ‘reequilíbrio muscular’. Mas a verdadeira contusão de Rodrigo Caio é no quadril. E é séria. O jogador tem atuado na base de infiltrações de analgésicos. E não consegue fazer uma sequência de jogos. Não custa lembrar foi exatamente uma lesão como essa que acabou com a carreira de Gustavo Kuerten, o Guga”, disse o jornalista. “O Rodrigo Caio, esquece. Ele está com um problema sério no quadril. Não tem nada dessa história de reequilíbrio muscular. Atleta com problema no quadril, a gente sabe qual é o final. O Flamengo tem que esquecer o Rodrigo Caio. Pode jogar a volta contra o Olimpia, mas dois jogos depois ele vai se machucar de novo. Se o Flamengo acha que o problema é trazer bons zagueiros, tem que começar a contratar já. O Rodrigo Caio não vai mais conseguir ter sequência no Flamengo”, comentou em outra ocasião.