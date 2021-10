Rodrygo é o único brasileiro na luta pelo prêmio Golden Boy de 2021; veja lista

Realizada anualmente, a premiação já prestigiou o ex-meia Anderson, então no Manchester United, em 2008, e o atacante Alexandre Pato, que defendia o Milan, em 2009

EFE / Juanjo Martín. Rodrygo é finalista do prêmio Golden Boy de 2021



Rodrygo, atacante do Real Madrid, é o único brasileiro na lista dos 20 finalistas do Golden Boy 2021, divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo periódico italiano “Tuttosport”, responsável por organizar a premiação que escolhe o melhor jogador sub-21 do mundo anualmente. Na relação, o meio-campista Pedri, semifinalista da Eurocopa e vice-campeão da Liga das Nações com a seleção espanhola, aparece como um dos favoritos. Além dele, o jovem Gavi, outra joia do Barcelona, aparece entre os cotados para ganhar esta edição do prêmio.

Anualmente, a publicação reconhece o melhor jogador sub-21. O ex-meia Anderson, então no Manchester United, em 2008, e o atacante Alexandre Pato, que defendia o Milan, em 2009, são os dois jogadores brasileiros que já ergueram o troféu. A lista de 20 jogadores que foi anunciada nesta sexta-feira partiu de uma primeira com 100, elaborada por jornalistas do Tuttosport. Os leitores do site puderam votar nos preferidos, com os 40 mais escolhidos avançando para uma segunda etapa. Depois disso, restaram os atuais 20 nomes, de onde sairá o ganhador, a partir da opinião de 40 jornalistas dos principais veículos de imprensa especializados em esporte na Europa.

Confira a lista dos 20 finalistas do Prêmio Golden Boy:

Karim Adeyemi (ALE/Red Bull Salzburg)

Jude Bellingham (ING/Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (FRA/Real Madrid)

Charles De Ketelaere (BEL/Brugge)

Gavi (ESP/Barcelona)

Bryan Gil (ESP/Tottenham)

Ryan Gravenberch (HOL/Ajax)

Mason Greenwood (ING/Manchester United)

Daniel Maldini (ITA/Milan)

Jamal Musiala (ALE/Bayern de Munique)

Nuno Mendes (POR/Paris Saint-Germain)

Pedri (ESP/Barcelona)

Roberto Piccoli (ITA/Atalanta)

Yéremy (ESP/Villarreal)

Giovanni Reyna (EUA/Borussia Dortmund)

Rodrygo (BRA/Real Madrid)

Bukayo Saka (ING/Arsenal)

William Saliba (FRA/Olympique de Marselha)

Jurrien David Timber (HOL/Ajax)

Florian Wirtz (ALE/Bayer Leverkusen).

*Com informações do Estadão Conteúdo