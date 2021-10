Neymar curte meme que ironiza fala de Galvão Bueno: ‘Falso’ 

O elogio do narrador da TV Globo acontece dias após supostamente ter chamado de o craque da seleção brasileira de ‘idiota’

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar brilhou na vitória da seleção brasileira sobre o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar



Galvão Bueno não economizou nos elogios ao atacante Neymar após a goleada do Brasil sobre o Uruguai, na noite da última quinta-feira, em partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Na transmissão da TV Globo, o narrador disse que o camisa 10 fez uma “bela exibição” ao anotar um gol e dar duas assistências, tornando-se o “líder que tanto se esperava”. O craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, no entanto, não parece acreditar nas palavras do icônico locutor. No Twitter, o jogador curtiu um meme que ironiza a fala de Galvão. Veja abaixo.

O elogio acontece dias após Galvão Bueno supostamente ter chamado de Neymar de “idiota”, em áudio vazado depois do empate da seleção com a Colômbia, no último domingo. Na ocasião, o repórter Eric Faria entrou ao vivo da arquibancada do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, para dar informações do que estava acontecendo no pós-jogo: “Os jogadores estão se cumprimentando no campo. Só o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo de fair play”. Em seguida, é possível ouvir o narrador dizendo: “Idiota”.