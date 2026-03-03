Rodrygo rompe ligamento e está fora da Copa de 2026

O Real Madrid confirmou a lesão do brasileiro, que deve ficar fora dos gramados pelo menos por seis meses

Divulgação

O atacante Rodrygo está fora da Copa do Mundo de 2026. O atleta saiu do jogo contra o Getafe sentindo dores, nesta segunda-feira (2). O Real Madrid confirmou que o brasileiro rompeu o ligamento anterior cruzado e rompeu o menisco lateral da perna por meio de nota.

“Após exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco lateral da perna direita”, disse o clube.

Rodrygo deve perder o restante da temporada europeia e a Copa do Mundo, que começa daqui a 100 dias. Lesões de ligamento com ruptura duram em média de seis a nove meses para recuperação total do atleta.

O técnico Carlo Ancelotti convocará no próximo dia 16 a Seleção que enfrentará a França e Croácia em amistosos antes da Copa, nos dias 26 e 31, respectivamente. O Brasil ainda terá mais dois jogos antes da competição, contra Panamá e Egito.

A Seleção, sem Rodrygo, estreia no dia 13 de junho na Copa, em jogo contra o Marrocos, pelo grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.