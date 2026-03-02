Jovem Pan > Esportes > Futebol > Clube carioca afasta jogador suspeito de estuprar adolescente em Copacabana

Clube carioca afasta jogador suspeito de estuprar adolescente em Copacabana

Disque Denúncia divulgou, no domingo, 1º, um cartaz para ajudar na localização dos jovens considerados foragidos

  • Por Jovem Pan*
  • 02/03/2026 19h03 - Atualizado em 02/03/2026 19h08
Divulgação joão gabriel João Gabriel Xavier Berthô, de 19 anos, é suspeito de participar de estupro coletivo de jovem de 17 anos

O Serrano FC anunciou o afastamento do jogador João Gabriel Xavier Berthô, suspeito do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, na zona sul do Rio. O clube suspendeu o contrato do atleta. Ele é considerado foragido.

João Gabriel é um dos jovens indiciados pela Polícia Civil pelo estupro da adolescente no dia 31 de janeiro. O Disque Denúncia divulgou, no domingo, 1º, um cartaz para ajudar na localização dos jovens considerados foragidos:

  • Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18 anos;
  • Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18;
  • Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19;
  • João Gabriel Xavier Berthô, 19.

Segundo o clube, a decisão foi tomada diante da gravidade das acusações.

“O Serrano FC informa que tomou conhecimento do indiciamento do atleta João Gabriel Xavier Bertho em investigação da Polícia Civil. Entendemos a gravidade da situação e reforçamos que o clube repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência. O atleta está afastado e seu contrato suspenso. Estamos acompanhando de perto o desenrolar do caso e os desdobramentos da investigação”, diz a nota.

Os suspeitos foram indiciados por estupro com concurso de pessoas. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu mandados de prisão preventiva pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes.

No sábado (28), a Polícia Civil tentou cumprir os mandados, mas os jovens não foram localizados. Ainda é apurada a participação de um quinto adolescente.

O Colégio Pedro II, onde os suspeitos estudam, abriu um procedimento administrativos e determinou o afastamento de todos eles. Em nota enviada à comunidade escolar, o colégio diz que, em conjunto com a reitoria e sob orientação da procuradoria federal, seguirá com o desligamento dos estudantes.

*Estadão Conteúdo

