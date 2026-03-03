Reportagem da Jovem Pan apurou que já há um acordo verbal entre o rubro-negro e o treinador de 51 anos; último trabalho do português foi no Cruzeiro

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo após demissão de Filipe Luís



O Flamengo fechou, nesta terça-feira (3), a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português, de 51 anos, chega para assumir a vaga de Filipe Luís, demitido nesta madrugada, após goleada de 8 x 0 em cima do Madureira, pelo Campeonato Carioca.

Segundo apuração da reportagem da Jovem Pan, já há um acordo verbal entre o clube rubro-negro e o treinador português. Ele já tinha sido procurado pelo Flamengo no final do ano passado, quando as negociações de renovação de contrato do Filipe Luís estavam travadas.

O último trabalho de Leonardo Jardim foi no Cruzeiro, onde permaneceu de fevereiro do ano passado até dezembro e teve 55 jogos, com 25 vitórias, 18 empates e 12 derrotas. O clube mineiro anunciou a saída do treinador no dia 15 do último mês de 2025, após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Corinthians, nos pênaltis, em Itaquera.

Para justificar sua saída, Jardim manifestara o desejo de não atuar mais como treinador de futebol. O presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, tentou convencê-lo a permanecer no clube. Mas o português, desgastado no futebol, afirmara, na ocasião, que estava com outros planos para seguir na carreira profissional.

Antes de treinar a equipe celeste, Jardim teve passagens pelo futebol europeu e árabe. Ele comandou equipes como Sporting, de Portugal, Monaco, da França, e Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na carreira, possui 603 partidas como técnico. Os dados são do aplicativo de monitoramento de resultados Sofascore.

Demissão de Filipe Luís

A demissão de Filipe Luís foi anunciada pelo Flamengo na madrugada desta terça-feira. A divulgação aconteceu após a goleada por 8 x 0 do Rubro-Negro, em cima do Madureira, pelo Campeonato Carioca. Com o resultado, a equipe está classificada à final da competição, onde enfrenta o Fluminense.

O clube informou que, junto com o Filipe, Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico) também deixam a Gávea.

Filipe Luís sai do Flamengo como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa. Conquistou cinco títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025. Ele comandou o Rubro-Negro em 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, cinco delas em 2026, e um aproveitamento de 69,9%.