Rogério Ceni tenta quebrar tabus com o Flamengo para faturar 10º título no Morumbi

Desde que virou técnico, Ceni ainda não sabe o que é vencer o clube onde virou ‘mito’; Rubro-Negro não bate rival há oito partidas

Divulgação / Rubens Chiri / saopaulofc.net Rogério Ceni durante partida realizada no Morumbi



Para levar o Flamengo ao oitavo título do Campeonato Brasileiro de sua história, Rogério Ceni tentará quebrar alguns tabus diante do São Paulo, no estádio do Morumbi, na última rodada do nacional, marcada para esta quinta-feira, 25, a partir das 21h30. Depois de assumir a liderança ao vencer o Internacional, o Rubro-Negro depende apenas de suas forças para comemorar a conquista na capital paulista. O problema é que o adversário está sendo uma verdadeira “pedra no sapato” do treinador e também do time carioca nas últimas temporadas. Desde que virou técnico, Ceni ainda não sabe o que é vencer o clube onde virou “Mito”. Até o momento, ele coleciona cinco derrotas e dois empates diante do Tricolor (Veja a lista abaixo). O Rubro-Negro, por sua vez, não bate o rival da próxima partida há oito duelos — são cinco derrotas e três empates, ganhando o clássico nacional pela última vez em julho de 2017, pelo Brasileirão, no Maracanã.

Ainda assim, o palco do confronto entre São Paulo x Flamengo traz boas lembranças para Rogério Ceni. No Morumbi, ele comemorou nove dos seus 18 títulos como jogador da equipe paulista. Foram eles: Supercopa Libertadores da América (1993), Campeonato Paulista (1998 e 2000), Torneio Rio-São Paulo (2001), Supercampeonato Paulista (2002), Copa Libertadores da América (2005), Campeonato Brasileiro (2006 e 2007) e Copa Sul-Americana (2012). O primeiro, inclusive, foi em um confronto entre tricolores e rubro-negros, decidido nas penalidades — Ceni, na ocasião, estava no banco de reservas e viu Zetti brilhar. “O Morumbi faz parte da minha história, tenho um respeito muito grande pelo São Paulo e agora estamos em uma nova fase. Quero escrever minha história pelo Flamengo. É uma casualidade o jogo ser no Morumbi. Jogaremos com o maior respeito, vamos enfrentar um grande time que nos fez sofrer bastante esse ano. Vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro, com o maior respeito que o São Paulo merece pelo clube que é”, disse o comandante, em entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional.

Agora, Rogério tem a chance de “pular um degrau”, levantar o seu principal troféu como treinador e entrar no “hall” de técnicos campeões do Brasileirão. À beira do gramado, Ceni tem conquistas apenas com o Fortaleza: o Campeonato Brasileiro da Série B (2018), o Campeonato Cearense (2019 e 2020) e a Copa do Nordeste (2019).

Rogério Ceni x São Paulo

1. Fortaleza 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2019

2. São Paulo 2 x 1 Fortaleza – Campeonato Brasileiro 2019

3. São Paulo 1 x 0 Fortaleza – Campeonato Brasileiro 2020

4. Fortaleza 3 x 3 São Paulo – Copa do Brasil 2020

5. São Paulo 2 x 2 Fortaleza – Copa do Brasil 2020

6. Flamengo 1 x 2 São Paulo – Copa do Brasil 2020

7. São Paulo 3 x 0 Flamengo – Copa do Brasil 2020