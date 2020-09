Rolê aleatório, mas nem tanto: Ronaldinho visita obras do estádio do Galo

Ídolo da torcida mineira, ex-camisa 10 posou para fotos no futura casa da equipe

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Ronaldinho posa ao lado do mascote do Atlético-MG na Arena MRV



Considerado como ídolo pelo Atlético-MG, Ronaldinho Gaúcho esteve em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta quinta-feira, 24, e visitou as obras da Arena MRV, estádio do clube que está em construção. O ex-camisa 10 do Galo foi recebido pelo presidente Sérgio Sette Câmara, e ganhou de presente uma camisa do clube.

“A gente já fica imaginando como que vai ficar quando estiver pronto, um espaço enorme, então, a gente fica pensando como que vai ser. É muito legal poder participar de todo esse processo, de tudo começar, ver como vai ficar, então, estou muito feliz de estar aqui”, disse. Essa é a primeira aparição do craque após sua volta do Paraguai, onde ele e seu irmão e empresário, Assis, ficaram detidos por seis meses após entrarem no país com documentos falsos.

O presidente atleticano exaltou a presença de Ronaldinho no local. “Esse evento nem tinha sido muito divulgado e, ali fora, está uma loucura de gente. O Ronaldinho é uma pessoa que deixou uma marca importantíssima na história do Clube Atlético Mineiro. Ele é protagonista daquele time que ganhou a Libertadores, Recopa, e o principal, ele se identificou muito com a nossa Massa. A torcida do Atlético o idolatra com toda razão, eu como torcedor da mesma forma. Portanto, hoje, para nós, é uma dia de muita alegria e também de reconhecimento”, disse.

Na próxima semana, o Galo inaugura no local um espaço chamado “Centro de Experiências”, que mesmo antes da inauguração do estádio receberá torcedores para acompanharem o andamento das obras e comprar produtos. O local também abrigará uma maquete da nova casa atleticana.