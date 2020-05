Ronaldinho posta nas redes sociais pela 1ª vez desde que foi detido no Paraguai

Reprodução Ronaldinho Gaúcho em vídeo publicado nas redes sociais



Ronaldinho Gaúcho foi preso por entrar com documentos falsificados no Paraguai no dia 6 de março. Desde então, o ex-craque já apareceu em vídeos de detentos e participou de lives de grupos de pagode, mas não havia utilizado suas redes sociais para publicar qualquer conteúdo. Isto mudou nesta sexta-feira (22), quando o campeão do mundo com a seleção brasileira postou um vídeo no Twitter e no “stories”, ferramenta do Instagram.

Na madrugada, Ronaldinho Gaúcho, que está cumprindo prisão domiciliar em um luxuoso hotel de Assunção, utilizou suas redes sociais para mandar um recado para Sheikh Turki, um famoso magnata árabe, que participará de uma partida de FIFA 20 para distribuir mais de R$ 1,5 milhão para ajudar famílias em necessidade no país asiático.

“Boa sorte no jogo e use todos os seus dribles mágicos”, falou Ronaldinho, em vídeo de pouco mais de apenas sete segundos. Assista abaixo.

Sheikh Turki, atual dono do Almería (Espanha), também é assessor da Corte do Reino da Arábia Saudita e presidente da Autoridade Geral de Entretenimento do país. Além disso, ele foi dono do Pyramidis, clube egípcio que contratou vários brasileiros em 2018, como ex-palmeirense Keno.

Antes disso, a última publicação de Ronaldinho no Twitter havia acontecido no dia 1º de março, quando ele relembrou momentos de sua passagem pelo Barcelona.

Ronaldinho e Roberto de Assis, seu irmão e empresário, estão detidos na capital paraguaia e não possuem expectativa de saída.