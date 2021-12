Ronaldo Fenômeno assina acordo para a compra do Cruzeiro

Ex-atleta, que é dono e presidente do clube Valladolid, da Espanha, disse estar feliz com a negociação e afirmou que tem ‘muito a retribuir’ ao clube

Reprodução/Instagram/Sergio.santosrodrigues Anúncio do acordo de compra do Cruzeiro foi feito neste sábado, 18



O ex-atacante Ronaldo Nazário, conhecido como Ronaldo Fenômeno, assinou um acordo para a compra do Cruzeiro Esporte Clube. O anúncio foi feito neste sábado, 18, no perfil do Twitter do sócio da XP, Pedro Mesquita, e também no perfil do Instagram do presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues. “Atenção mundo do futebol! Um grande filho à casa torna! Ronaldo Luís Nazário de Lima, o ‘fenômeno’, acaba de assinar um acordo para compra do Cruzeiro”, publicou Mesquita. “O clube que revelou o Ronaldo para o mundo, e agora o Ronaldo está abrindo as portas do mundo para este clube de novo”, afirmou Rodrigues em transmissão realizada na sede da XP em São Paulo, onde o negócio foi firmado. Ronaldo disse estar feliz com o acordo, afirmou que tem “muito a retribuir ao Cruzeiro” e ainda fez um apelo. “Peço ao torcedor que se conecte outra vez com o clube e volte a frequentar o clube, ir aos estádios, porque a gente vai precisar de toda a força e união da torcida cruzeirense. A gente tem muito trabalho pela frente, não temos nada a comemorar por enquanto, mas a gente tem muito trabalho e ambição de fazer o Cruzeiro gigante novamente”, disse o ex-atleta em live. Ronaldo, que é dono e presidente do clube Valladolid, da Espanha, publicou dois emojis em sua conta oficial, um coração azul e uma raposa, mascote do clube mineiro. A publicação foi repercutida também no perfil oficial do Cruzeiro Esporte Clube.