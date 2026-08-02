Saiba onde assistir Chapecoense x Cruzeiro pela Copa do Brasil
A Chapecoense recebe o Cruzeiro neste domingo (02), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
A Chapecoense garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Botafogo, mas não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Avançar no torneio pode ser um alívio financeiro para a equipe e também uma ‘virada de chave’ para a temporada do Verdão do Oeste.
Do outro lado, o Cruzeiro atravessa um momento de instabilidade após ir para a pausa da Copa do Mundo muito bem. Na fase anterior da Copa do Brasil, a Raposa eliminou o Goiás pelo placar agregado de 3 a 2.
Onde assistir o jogo ao vivo
A partida será transmitida no sportv e no Premiere.