‘Saio em paz e de cabeça erguida’, diz Filipe Luís em despedida do Flamengo

O clube anunciou na madrugada desta terça-feira (3) a demissão do técnico depois de goleada de 8 x 0 pelo Campeonato Carioca

FáBIO BARROS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Filipe Luís comandou a equipe Rubro-Negra em 101 jogos



O técnico Filipe Luís disse nesta terça-feira (3) que deixa o Flamengo “em paz” e “de cabeça erguida”. Em seu perfil no Instagram, o treinador compartilhou texto de despedida do Rubro-Negro.

Na madrugada desta terça, o Flamengo anunciou a demissão de Filipe Luís, após goleada de 8 x 0 do Rubro-Negro em cima do Madureira, pelo Campeonato Carioca. Segundo apuração da Jovem Pan, o Urubu já fez um acordo verbal com o treinador português Leonardo Jardim.

“Hoje me despeço do clube que foi a minha casa por quase sete anos, o Clube de Regatas do Flamengo”, escreveu Filipe Luís.

O técnico destacou as conquistas no Rubro-Negro, como comandante da equipe e atleta: “Foram 10 títulos como jogador e cinco como treinador, conquistas que entraram para a história, noites inesquecíveis e abraços que jamais sairão da memória”, disse.

Filipe Luís também fez aceno aos jogadores. O treinador disse que os atletas do plantel Rubro-Negro têm seu “respeito eterno”. Chamou os antigos companheiros de “gigantes”. “São homens de caráter, profissionais dedicados, campeões dentro e fora de campo, nada do que conquistamos teria sido possível sem a entrega e a união de cada um”, declarou.

O treinador ainda agradeceu à torcida do Flamengo. Filipe Luís disse que eles “são a alma” do time carioca. “Vocês empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram, fomos campeões juntos! Levo no coração cada canto, cada aplauso e até cada crítica, porque tudo fez parte dessa caminhada”, afirmou.

Por fim, Filipe Luís disse que “futebol é feito de ciclos”. E, declarou que o seu período no Flamengo “foi histórico”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Filipe Luis (@filipeluis)



Em outra publicação, Filipe Luís fez uma homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Na publicação, o treinador disse que os adolescentes mortos na tragédia “jamais serão esquecidos”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Filipe Luis (@filipeluis)



Filipe Luís sai do Flamengo como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa. Conquistou cinco títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025. Ele comandou o Rubro-Negro em 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, cinco delas em 2026, e um aproveitamento de 69,9%. Também deixaram a Gávea o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.