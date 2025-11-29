Santos derrota Sport com Neymar no sacrifício e deixa a zona de rebaixamento

Mesmo visivelmente limitado por dores no joelho esquerdo, Neymar comandou o Santos na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, nesta sexta-feira (28), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão. O resultado levou o time aos 41 pontos — dois a mais que o Vitória — e tirou a equipe da zona de rebaixamento, agora na 15ª posição. A rodada também confirmou o rebaixamento do Juventude. Horas antes, o time gaúcho empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Caxias do Sul. Juventude e Sport, lanterna com apenas 17 pontos, disputarão a Série B em 2026.

O Peixe controlou o jogo desde o início, explorando as jogadas pelos lados. Neymar atuou pela meia esquerda, com toques rápidos e participações constantes na criação. Mesmo já rebaixado, o Sport buscou contra-ataques e chegou a equilibrar a partida em alguns momentos.

A primeira chance clara veio aos 15 minutos, quando Neymar finalizou cruzado e a bola desviou na defesa. No rebote da jogada, Souza obrigou o goleiro Gabriel a boa defesa. O Sport cresceu em seguida, mas um erro de Lucas Lima originou o contra-ataque que resultou no primeiro gol: Guilherme carregou a bola e acionou Neymar, que bateu colocado para abrir o placar aos 25.

Com a vantagem, a equipe da Vila ampliou logo depois. Após cabeçada de Arão na trave, Thyere tentou afastar, mas chutou em Lucas Kal e marcou contra: 2 a 0. O ritmo caiu no fim do primeiro tempo, com o Santos administrando o resultado e o Sport tentando aproveitar os espaços. O goleiro Gabriel evitou um placar maior com boas defesas.

Na etapa final, o cenário se manteve. Com pouca pressão na marcação, Neymar se destacou distribuindo passes, embora desperdiçados pelos companheiros. Aos 22 minutos, porém, o camisa 10 cobrou escanteio pela esquerda e encontrou João Schmidt, que marcou de cabeça o terceiro gol. Três minutos depois, o árbitro marcou pênalti para o Santos. Neymar chegou a se preparar para a cobrança, mas o lance foi anulado por impedimento na origem da jogada.

A Vila Belmiro, lotada, viveu clima de festa. Neymar ainda obrigou Gabriel a outra defesa em cobrança de falta e quase marcou um golaço aos 42 minutos. Substituído por Gabriel Bontempo aos 44, deixou o campo ovacionado. A noite terminou com alívio e celebração santista.

