Santos empata em 2 a 2 com o San Lorenzo e vai à fase de grupos da Libertadores

Pará e Marcos Leonardo marcaram os gols da equipe brasileira enquanto que Ángel Romero e Di Santo anotaram os tentos da equipe argentina

Reprodução/ Twitter @Santos FC Lateral Pará marcou um dos gols da equipe brasileira



Em partida disputada na noite desta terça-feira, 13, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Santos empatou com o San Lorenzo, da Argentina, em 2 a 2 e garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Pará e Marcos Leonardo marcaram os gols da equipe brasileira enquanto que Ángel Romero e Di Santo anotaram os tentos da equipe argentina. O resultado garantiu a ida do time paulista ao grupo C da competição, ao lado de Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil e The Strongest. O San Lorenzo, por sua vez, irá à Copa Sul-Americana e estreará no torneio na semana que vem contra o Huachipato, do Chile. Estão na mesma chave ainda o Rosário Central e 12 de Octubre, do Paraguai. A equipe da Argentina saiu atrás e teve um jogador expulso, mas conseguiu buscar o empate. O goleiro João Paulo evitou a virada e uma possível eliminação dos comandados de Ariel Holan. O Santos estreia na Libertadores na próxima terça-feira, 20, contra o Barcelona de Guayaquil às 19h15 (de Brasília) em casa.