Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santos e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 16h, na Vila Belmiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

GIULIANO RODRIGUES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO Moisés (21), do Santos, comemora com Neymar seu gol marcado sobre o Remo durante partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP)



Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo (19), às 16h, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 12ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Santos ocupa atualmente a 14ª colocação, com 14 pontos, e busca engrenar na competição depois de começar em uma sequência negativa. Do outro lado, o Fluminense aparece em 3º lugar, soma 18 pontos e tenta voltar a vencer na competição depois de uma derrota e um empate.

Onde assistir Santos x Fluminense ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 15h30.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo, Premiere e ge TV.

O confronto é importante para a sequência do dos times na competição, já que ambas as equipes brigam por vagas diretas na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana e tentam melhorar sua situação na tabela.