Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Santos e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 16h, na Vila Belmiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo (19), às 16h, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 12ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.
O Santos ocupa atualmente a 14ª colocação, com 14 pontos, e busca engrenar na competição depois de começar em uma sequência negativa. Do outro lado, o Fluminense aparece em 3º lugar, soma 18 pontos e tenta voltar a vencer na competição depois de uma derrota e um empate.
Onde assistir Santos x Fluminense ao vivo
A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 15h30.
Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo, Premiere e ge TV.
O confronto é importante para a sequência do dos times na competição, já que ambas as equipes brigam por vagas diretas na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana e tentam melhorar sua situação na tabela.
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