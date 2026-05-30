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Santos x Vitória: assista ao vivo à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Série A do Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 30/05/2026 17h44
  • BlueSky
Jovem Pan Santos e Vitória se enfrentam pela Série A do Brasileirão neste sábado (30), às 20h00 (de Brasília), na Vila Belmiro Santos e Vitória se enfrentam pela Série A do Brasileirão neste sábado (30), às 20h00 (de Brasília), na Vila Belmiro

Santos e Vitória se enfrentam  neste sábado (30), às 20h00 (de Brasília), em jogo válido pela Série A do Brasileirão. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de Fausto Favara, comentários de Felippe Facincani e reportagem de Guilherme Silva  no YouTube.

Assista à transmissão ao vivo

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