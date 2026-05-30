Santos x Vitória: assista ao vivo à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Série A do Brasileirão

Jovem Pan Santos e Vitória se enfrentam pela Série A do Brasileirão neste sábado (30), às 20h00 (de Brasília), na Vila Belmiro



Santos e Vitória se enfrentam neste sábado (30), às 20h00 (de Brasília), em jogo válido pela Série A do Brasileirão. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de Fausto Favara, comentários de Felippe Facincani e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.