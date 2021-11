Torcedor mirim do Santos é hostilizado na Vila Belmiro após receber camisa de goleiro do Palmeiras; assista 

Em vídeo que circula nas redes sociais, a criança e seu pai aparecem sendo ‘atacados’ por alguns torcedores do Alvinegro praiano após a derrota para o rival

Reprodução/Twitter Após vitória do Palmeiras na Vila, Jaílson deu sua camisa de treino a um torcedor do Santos



Bruninho, jovem torcedor do Santos e jogador da categoria sub-9 do clube, foi hostilizado por parte da torcida santista após pedir e receber a camisa do goleiro Jaílson, do Palmeiras, em clássico disputado na Vila Belmiro, no último domingo, 7, pelo Campeonato Brasileiro. Em vídeo que circula nas redes sociais, a criança e seu pai aparecem sendo “atacados” por alguns torcedores do Alvinegro praiano, em plena arquibancada do Estádio Urbano Caldeira – o incidente ocorreu logo após a derrota do time mandante.

Depois da repercussão, o garoto gravou um vídeo para pedir desculpas. “Oi, gente. Quero pedir desculpas a quem se sentiu ofendido por eu ter pedido a camisa do Jaílson. Eu gosto muito dele e do Weverton, que está na seleção brasileira. Eu não sou palmeirense, sou santista. Eu assisti todos os jogos de 2019 e, agora, estou tentando ‘perder’ este tempo que eu não fui ao estádio. Sempre apoiei o Santos, seja nos momentos difíceis. Não quis ofender ninguém”, declarou Bruninho.

Assista ao vídeo abaixo: