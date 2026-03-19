Após demissão de Vojvoda, Santos anuncia a contratação do técnico Cuca

Com 62 anos, treinador brasileiro chega para sua quarta passagem pelo clube alvinegro; a primeira foi em 2008, também sob a gestão do atual presidente Marcelo Teixeira

  • Por Jovem Pan
  • 19/03/2026 08h51
O Santos anunciou, nesta quinta-feira (19), a contratação do técnico Cuca. Com contrato até o final de 2026, o treinador chega ao clube alvinegro com o auxiliar e seu filho, Cuquinha, e com o preparador físico Omar Feitosa. Ele chega para substituir o argentino Juan Pablo Vojvoda, demitido nesta madrugada após derrota para o Internacional por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Essa será a quarta passagem do técnico de 62 anos pelo Santos. A primeira aconteceu em 2008, também sob a gestão do atual presidente Marcelo Teixeira. Na ocasião, ele esteve à frente da equipe em 14 partidas, com sete derrotas, quatro empates e três vitórias.

A segunda passagem ocorreu em 2018, com o Santos na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ele comandou o clube por 27 jogos, com 10 derrotas, oito empates e nove vitórias.

Dois anos depois, em 2020, Cuca voltou para realizar a passagem com mais jogos até então pelo Santos. Ele esteve à frente em 50 jogos, com 14 derrotas, 16 empates e 20 vitórias, incluindo um vice-campeonato da Libertadores – perdeu para o Palmeiras -.

Demissão de Vojvoda

Vojvoda foi demitido após a derrota do Santos, na Vila Belmiro, para o Internacional, por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O clima ficou insustentável para o argentino depois que Carbonero fez o segundo gol do Internacional, aos 50 minutos da etapa final. Entre as críticas dos torcedores, que vaiaram muito a equipe após o apito final, estava a substituição de Neymar aos 43 minutos, quando o placar estava 1 a 1.

“O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e dos membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira”, escreveu o clube santista em um comunicado em suas redes sociais

Vojvoda chegou à Vila Belmiro em agosto do ano passado, com a missão de evitar o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador teve sucesso, levou a equipe até a 12ª colocação e ainda obteve uma vaga na Copa Sul-Americana.

*Com informações do Estadão Conteúdo

