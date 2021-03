Ariel Holan faz promessas em apresentação no Santos e confirma conversa com Sampaoli

O treinador afirmou estar bem informado sobre o atual elenco santista porque obteve informações em vídeos e também em uma conversa com o compatriota, que passou pelo Peixe em 2019

Reprodução/Santos FC Ariel Holan é o novo treinador do Santos



O treinador Ariel Holan foi apresentando oficialmente pelo Santos na manhã desta segunda-feira, 1º, na sede do time praiano. Em entrevista coletiva, o argentino prometeu manter a vocação ofensiva do Peixe e também afirmou que dará atenção especial aos atletas formados nas categorias de base. “Quero que seja uma equipe que entre no campo adversário com a bola dominada, que tenha passes que quebrem as linhas e tenha objetividade para ir até o gol adversário”, disse o treinador, ao resumir a visão de jogo que pretende impor no Santos. “Gosto do jogo de passe e recepção, um sistema em que a equipe busque a articulação e chegar ao arco rival. É disso que gosto nas equipes que dirijo: que tenham mentalidade ofensiva, que ataquem massivamente, com espaços para transição de jogo. Quem ataca bem, defende bem. É isso que vamos buscar.”

Na conversa com a imprensa, Ariel Holan revelo que conversou com Jorge Sampaoli, treinador do Santos durante 2019, sobre o time da Baixada e afirmou que sabe das dificuldades do clube, que não pode contratar em razão da proibição da Fifa de registrar novos jogadores. “Temos uma situação momentânea. Temos de ver onde estão nossas forças. E nossas forças estão na base, no desenvolvimento do futebol dos jogadores do clube. Confiamos em todos os garotos. Podemos incorporá-los aos poucos ao elenco profissional. Vejo muito potencial em futebolistas jovens”, disse o argentino.

“Conheço os jogadores porque hoje a tecnologia permite que vejamos todas as partidas e tenhamos as informações. Tenho boa ideia de todos os jogadores, mas, claro, quero vê-los nos treinamentos. Em curto prazo, temos ajustes a fazer, então não pensamos em contratações. Estamos trabalhando a equipe com os profissionais que o Santos tem. Queremos levar esse trabalho adiante com eles, tomando as melhores decisões. O tempo é curto, logicamente queremos fazer alguns ajustes, de acordo com nossa filosofia de jogo. Faremos esses ajustes”, complementou Holan.