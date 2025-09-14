Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos > Atlético-MG x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Atlético-MG x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 14/09/2025 15h45 - Atualizado em 14/09/2025 16h06
Arte/Jovem Pan Atlético-MG x Santos Atlético-MG e Santos se enfrentam pelo Brasileirão

Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo (14), às 16h, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 15h45 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz narração de Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

Confira a transmissão aqui 

