Santos x San Lorenzo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santos e San Lorenzo se enfrentam pela Sul-Americana nesta quarta, às 19h, na Vila Belmiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO O Santos chega para a partida ocupando a última colocação, com 3 pontos



Santos e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 20, às 19h, na Vila Belmiro , em partida válida pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece pela 5ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Santos chega para a partida ocupando a última colocação, com 3 pontos, e vem de três empates e uma derrota nos últimos jogos da competição. Já o San Lorenzo aparece em 1º lugar, soma 6 pontos e busca voltar a vencer na competição.

Onde assistir Santos x San Lorenzo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h. A narração será de José Manoel de Barros, com reportagens de Guilherme Napolis e comentários de Bruno Prado.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela ESPN na TV por assinatura e Disney+ no streaming, com transmissão iniciando às 19h.