Santos x San Lorenzo: assista à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa Sul-Americana

Santos e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Napolis no Youtube.

Assista à transmissão da Jovem Pan