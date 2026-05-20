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Santos x San Lorenzo: assista à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa Sul-Americana

  • Por Jovem Pan
  • 20/05/2026 17h57 - Atualizado em 20/05/2026 18h00
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Santos x San Lorenzo

Santos e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Napolis no Youtube.

Assista à transmissão da Jovem Pan

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