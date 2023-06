Bruno Mezenga sofre racismo após eliminação do Santos na Copa do Brasil

Atacante foi chamado de macaco em conversa no WhatsApp e registrou B.O. por injúria racial

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Santos prestou apoio jurídico a Mezenga, que registrou b.o. por injúria racial



O atacante Bruno Mezenga, do Santos, que perdeu o pênalti decisivo contra o Bahia na última quarta-feira na Copa do Brasil, foi alvo de racismo em grupo de WhatsApp e denunciou à polícia. O jogador fez um Boletim de Ocorrência na 2º D.P. de Santos pelo crime de injúria racial, que tem pena de dois a cinco anos, além de multa. Desde janeiro deste ano, este crime é inafiançável (sem opção de fiança) e imprescritível (não prescreve). Na conversa, um usuário de um grupo no WhatsApp chama Mezenga de macaco. “Eu saí da faculdade, vim escutar o jogo na rádio porque vi que ia pros pênaltis. Vi que o JP precisava pegar pro Santos não ser eliminado, já sabia que ia perder aí, na hora que ele pegou nem acreditei. E o desgraça macaco do Mezenga erra”, escreveu. O Santos emitiu uma nota sobre o caso dizendo que o criminoso foi identificado e que o jogador está sendo auxiliado pelo Departamento Jurídico do clube. “O Santos FC reitera que não tolera e não admite crimes desse tipo e seguirá combatendo firmemente quem o pratica”, diz a nota do clube.

Mezenga também lamentou o ocorrido. “Acredito que hoje não falta informação, o que falta é respeito e empatia. Um ato racista não pode mais ser ignorado. Estamos vivendo um momento de conscientização e uma luta para que esse tipo de coisa não aconteça mais, nem no esporte e nem em lugar algum. Não cabe mais nos dias de hoje pessoas com atitudes racistas ficarem impunes. É triste ver uma pessoa que se diz torcedor do Santos cometendo um ato RACISTA”, disse. Na semana passada, dois jogadores do Santos sofreram racismo em partida da Copa Libertadores e o clube repetiu um aviso que já havia publicado. “Se você é RACISTA, por favor, não compareça aos jogos do SANTOS FC, não seja SÓCIO REI e não use nossos produtos oficiais. MELHOR AINDA: deixe de torcer para o Santos. Você NÃO merece esse clube e não é bem-vindo em nossa casa”, finalizaram.