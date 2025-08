Com brilho de Neymar, Santos bate Juventude por 3 a 1 e sai da zona de queda

Time da vila sobe aos 18 pontos, na 15ª colocação, e passará apenas sua sexta rodada fora do descenso

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Jogador Neymar, do Santos, comemora o seu segundo gol na partida entre Santos e Juventude válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025



O Santos que se reencontrou, nesta segunda-feira (4) com a vitória após três tropeços seguidos e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Em um Morumbi para quase 38 mil pessoas, o time da vila não foi brilhante, levou muitos sustos, mas conseguiu superar o desesperado Juventude por 3 a 1 graças à genialidade de Neymar, autor de dois gols, e pela noite de brilho de Gabriel Brazão. O camisa 10 entrou em campo pelo seu quinto jogo seguido – atuou os 90 minutos. E diante de integrantes da comissão técnica de Carlo Ancelotti que estavam nas tribunas do MorumBis para vê-lo em ação, Neymar brilhou. No fim do mês ocorre convocação para os jogos finais das Eliminatórias, contra Chile (dia 4 de setembro) e Bolívia (dia 9), e o técnico italiano conta com o camisa 10.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mais que a apresentação, o resultado era de enorme importância. Por isso a festa ao apito final. O Santos sobe aos 18 pontos, na 15ª colocação, e passará apenas sua sexta rodada fora do descenso. Foram 12 jornadas entre os quatro piores neste Brasileirão. Sem tempo para celebrar, tem o vice-líder Cruzeiro no fim de semana, em Belo Horizonte. Neymar começou a chamar o jogo cedo, com drible e passe de efeito para ‘inflamar’ a torcida. E logo colocou o goleiro para trabalhar em cobrança de falta. Mas o Juventude era atrevido e surpreendia marcando presença ofensiva em aviso de que não apenas se defenderia. Brazão evitou que o time saísse atrás com três boas intervenções, mas quase entrega ao soltar a bola nos pés de Ênio. O impedimento milimétrico salvou o goleiro. Seria falha grotesca.

Cléber Xavier perdeu a paciência com apenas 30 minutos e começou a distribuir broncas. Nem a bola na trave de Barreal o acalmou. Logo depois, o alívio. Neymar novamente tocou para Barreal, que exigiu grande defesa de Ruan Carneiro com uma bomba. O rebote caiu nos pés do camisa 10: 1 a 0 e gritos de “olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar.” Porteira aberta… A torcida ainda festejada o primeiro e Barreal ampliou. O clima ficou quente, com Wilker Ángel e Neymar batendo boca fervorosamente. O venezuelano descontou sua raiva em forma de gol, acertando a cabeçada antes do intervalo para ‘recolocar’ o Juventude na partida. Neymar recebeu presente do goleiro do outro lado e não aproveitou. Mas se redimiu em pênalti logo depois, definindo o triunfo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula