Com time reserva, Santos perde para o Fortaleza por 2 a 0

Paulo Junior e Wellington Paulista marcaram os gols da vitória na Arena Castelão

LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Wellington Paulista comemora gol da vitória do Fortaleza



Poupando jogadores para a final da Copa Libertadores, o Santos visitou o Fortaleza na Arena Castelão pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu de 2 a 0. A vitória deixa o Leão um pouco mais afastado da zona de rebaixamento com 35 pontos, na 14ª posição. O Santos, no entanto, continua em 8º na tabela e pode ser ultrapassado pelo Corinthians em caso de vitória contra o Sport na noite desta quinta-feira, 21. Os gols da partida saíram apenas na segunda etapa da partida. Logo aos três minutos do segundo tempo, Paulo Junior abriu o placar para os donos da casa com um gol de pênalti. Aos 66, Wellington Paulista fez o segundo e fechou o placar.

Na próxima rodada, o Fortaleza viaja para enfrentar o Atlético-GO no domingo, dia 24, às 18h15 (horário de Brasília). O Santos recebe o Goiás, na Vila Belmiro, no mesmo dia e horário. Antes da decisão do torneio interclubes da América do Sul, contra o Palmeiras, a equipe de Cuca ainda tem um confronto contra o Atlético-MG no dia 26 de janeiro, terça-feira, às 20h.