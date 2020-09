Conselho do Santos decide afastar presidente José Carlos Peres

Vice Orlando Rollo, que rompeu com o mandatário em 2018, assume o comando do clube

Ivan Storti/Santos FC Conselho Deliberativo tem 60 dias para marcar reunião que decidirá se Peres sofrerá impeachment



José Carlos Peres foi afastado da presidência do Santos na noite desta segunda-feira. Em reunião virtual do Conselho Deliberativo do clube, foram 161 votos a favor do afastamento, seis contra e nove abstenções – era preciso de dois terços dos votos para aprovação. Vice, Orlando Rollo, rachado com Peres desde 2018, assume o comando da equipe.

A votação aprovou o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) que considerava informações do Conselho Fiscal. O relatório apontava irregularidades nas contas do clube em 2019. Como Rollo não teve participação na gestão em 2019, não foi responsabilizado. O Conselho Deliberativo tem agora 60 dias para marcar uma assembleia entre os sócios, onde o impeachment deve ser votado. Peres foi eleito no fim de 2017, e já enfrentou outros dois processos, ambos em 2018, recusados pelos sócios. O mandato termina no fim deste ano.

As irregularidades apontadas pelo Conselho Fiscal nas contas de 2019 são em relação a pagamento de comissões na transferência do atacante Bruno Henrique para o Flamengo, pagamentos de despesas pessoais com o cartão corporativo, entre outras. O Santos fechou 2019 com superávit de R$ 23,5 milhões em razão da venda de Rodrygo ao Real Madrid.

Antes da reunião virtual do Conselho Deliberativo nesta segunda, Peres havia se defendido na Comissão de Inquérito e Sindicância. Ele alega ter cancelado o cartão corporativo e devolvido a quantia gasta, e nega o pagamento de comissão na venda de Bruno Henrique. O presidente foi alvo de protestos de torcedores novamente. Dezenas se reuniram em frente à Vila Belmiro para pedir a sua saída do cargo.

* Com Estadão Conteúdo