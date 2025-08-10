Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos > Cruzeiro x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Cruzeiro x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • 10/08/2025 18h00 - Atualizado em 10/08/2025 18h52
Cruzeiro x Santos

Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (10), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Mauro Beting e reportagem de Pedro Marques e Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui:

