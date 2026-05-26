Santos x Deportivo Cuenca: assista à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa Sul-Americana

Santos x Deportivo Cuenca



Santos e Deportivo Cuenca se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30, em partida válida pela sexta rodada do Grupo D do Copa Sul-Americana. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de Nilson César, comentários de Felippe Facincani e reportagem de Guilherme Napolis no Youtube.

Assista à transmissão da Jovem Pan