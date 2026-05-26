Santos x Deportivo Cuenca: assista à transmissão da Jovem Pan
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa Sul-Americana
Santos x Deportivo Cuenca
Santos e Deportivo Cuenca se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30, em partida válida pela sexta rodada do Grupo D do Copa Sul-Americana. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de Nilson César, comentários de Felippe Facincani e reportagem de Guilherme Napolis no Youtube.
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