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Santos x Deportivo Cuenca: assista à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa Sul-Americana

  • Por Jovem Pan
  • 26/05/2026 20h30
  • BlueSky
Santos x Deportivo Cuenca Santos x Deportivo Cuenca

Santos e Deportivo Cuenca se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30, em partida válida pela sexta rodada do Grupo D do Copa Sul-Americana. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de Nilson César, comentários de Felippe Facincani e reportagem de Guilherme Napolis no Youtube.

Assista à transmissão da Jovem Pan

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