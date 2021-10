Santos entra na zona de rebaixamento do Brasileirão após vitória do Bahia sobre a Chape

Agora, o time treinado por Fábio Carille espera não perder mais posições nesta segunda-feira, 25, com o complemento da 28ª rodada

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Santos lamentam derrota para o América-MG



O Santos vai terminar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro dentro da zona de rebaixamento. Após ser derrotado pelo América-MG, em plena Vila Belmiro, o Peixe acabou caindo para a 17ª posição com a vitória do Bahia sobre a Chapecoense por 3 a 0, na noite deste domingo, 24 – Gilberto, Raí e Luiz Otávio marcaram para o Tricolor de Aço. Agora, o time treinado por Fábio Carille espera não perder mais posições nesta segunda-feira. Caso Grêmio e Sport vençam Atlético-GO e Palmeiras, respectivamente, o Alvinegro praiano ficará na penúltima posição. Em busca da reabilitação, a equipe da Baixada Santista recebe o Fluminense, na próxima quarta-feira, 27, em partida atrasada do torneio nacional. Confira a tabela atualizada aqui.