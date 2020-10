Em boa fase, Kaio Jorge projeta jogo especial na Libertadores: ‘Darei o meu melhor’

Santos recebe o Defesa y Justicia amanhã, às 19h30, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Reprodução/ Santos FC Kaio Jorge, de 18 anos, vem se destacando na equipe santista



O atacante Kaio Jorge, de 18 anos, tem chamado atenção no Santos. Autor do primeiro gol da equipe santista na vitória de 2 a 1 contra o Coritiba, no final de semana, o jovem atleta disse em entrevista ao site do clube estar ansioso para a partida contra o Defensa y Justicia nesta terça-feira, 20, às 19h30 (horário de Brasília), válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

“Vai ser muito especial jogar novamente contra o time que eu fiz meu primeiro gol [como profissional]. Entrei no segundo tempo naquela oportunidade e consegui ajudar a equipe. Agora estou em uma outra situação, venho trabalhando firme e quem sabe não consigo fazer mais um gol na Libertadores, né!?”, disse centroavante. A partida do dia 3 de março terminou 2 a 1 para o Santos.

“Com certeza é meu melhor momento no Santos FC. Sempre sonhei com isso, em ser titular, fazer gols. E agora ainda ter a honra de jogar com a camisa 9. Vou dar o meu melhor para manter essa boa fase e ajudar a equipe”, concluiu Kaio Jorge. O Santos lidera o Grupo G com 13 pontos (4 vitórias e 1 derrota) e já está classificado para a próxima fase da maior competição interclubes da América do Sul.