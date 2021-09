Fábio Carille desembarca em SP e confirma negociação com o Santos

O treinador deu a entender que as conversas estão em estágio avançado, falando até dos reforços do Peixe anunciados recentemente

Reprodução Fábio Carille desembarcou no Aeroporto de Guarulhos nesta terça-feira, 7



Fábio Carille desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta terça-feira, após encerrar sua passagem pelo Al-Ittihad, na Arábia Saudita. Em conversa com a imprensa, o treinador confirmou que está negociando com o Santos, clube que está sem técnico desde a demissão de Fernando Diniz. “Acabei de falar com meu empresário. Existe, sim, uma conversa com o presidente Rueda, mas tudo muito novo. Vou me encontrar com as pessoas que cuidam da minha carreira para tratar melhor de tudo isso”, disse o técnico, em entrevista ao Grupo Globo.

Carille deu a entender que as conversas estão em estágio avançado, falando até dos reforços do Santos anunciados recentemente. “É um clube que se fortaleceu nos últimos dias, chegando Tardelli, Baptistão, o zagueiro Velásquez. Dei uma olhada no aeroporto sobre tudo isso quando vi a possibilidade que existia. É chegar e fazer um grande trabalho com o entendimento de todos para que o Santos melhore”, disse o treinador, que teve passagem de sucesso pelo Corinthians, onde venceu o Brasileirão de 2017 e ganhou o tricampeonato do Paulistão.

Na ocasião, Carille se destacou por deixar o time corintiano forte defensivamente. O treinador, no entanto, afirmou que fortalecer a marcação não é sua única característica. “Meu trabalho esse ano no Ittihad mostra-se diferente. Os números do Corinthians mostram uma coisa diferente, principalmente em 2018, quando era um time que propunha, que ficava com a bola no pé. É detectar o quanto antes a equipe que for trabalhar para saber tirar as melhores características do elenco”, ressaltou.