Fifa faz brincadeira com o Santos após vitória sobre a LDU na Libertadores

Confira o que a entidade máxima do futebol falou sobre o triunfo do Peixe

Reprodução/Santos FC/STAFF/Images/Conmebol O Santos venceu a LDU por 2 a 1 nas oitavas da Libertadores



O Santos surpreendeu ao vencer a LDU por 2 a 1, na altitude de Quito, no Equador, na última terça-feira, 24, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América – Marinho e Soteldo marcaram para o Peixe no jogo de ida. Agora, a equipe brasileira pode até ser derrotada por 1 a 0, no confronto de volta, na Vila Belmiro, que avançará para a próxima fase na competição. Com o excelente resultado conquistado fora de casa, o Alvinegro praiano viu até a Fifa, a entidade máxima do futebol mundial, brincar com o triunfo.

“Nos vemos no Mundial de Clubes de novo?”, perguntou a Fifa ao Santos, em publicação nas redes sociais. No post, a organização usou fotos do time do Peixe de 2011, que tinha Neymar, Paulo Henrique Ganso, Danilo e outros bons jogadores e faturou o tricampeonato da Libertadores ao ganhar do Peñarol, na grande decisão. O time da Baixada Santista, no entanto, foi massacrado pelo Barcelona na final do Mundial.

O Santos, agora, espera segurar a vantagem para garantir a sua vaga nas quartas de final – o time treinado por Cuca pode enfrentar Guaraní do Paraguai ou Grêmio na próxima fase. O Mundial de 2020, por sua vez, foi marcado para fevereiro de 2021, em edição que foi adiada devido à pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.