Gabigol decide no fim, Santos bate Remo e conquista quarta vitória seguida no Brasileirão

O resultado leva o Santos aos 38 pontos e confirma a quarta vitória consecutiva da equipe na Série A

O Santos precisou de apenas dois minutos para transformar a frustração de um empate sofrido no fim em mais uma demonstração de reação no Campeonato Brasileiro. Depois de Rony abrir o placar e o Remo igualar aos 39 minutos do segundo tempo, Gabigol apareceu aos 41 para definir a vitória por 2 a 1, neste sábado, no Mangueirão, em Belém, pela 28ª rodada.

O resultado leva o Santos aos 38 pontos e confirma a quarta vitória consecutiva da equipe na Série A. A sequência encerra um tabu que atravessava quase sete anos: o clube não conseguia quatro triunfos seguidos no Brasileirão desde novembro de 2019.

A vitória também serve como resposta imediata à frustração sofrida no meio da semana. Eliminado pelo Atlético-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Santos passou a ter somente o Brasileiro como caminho para buscar uma vaga na Libertadores de 2027. Já o Remo ficou na vice-lanterna, com 24.

A recuperação acontece mesmo sem Neymar. O camisa 10 continua afastado por uma lesão na coxa direita e não esteve à disposição para o compromisso no Pará. Outra ausência importante estava no gol. Gabriel Brazão ficou fora por causa do problema no ombro que exigirá cirurgia. Diógenes recebeu a oportunidade como titular e teve participação importante no primeiro tempo, mas também protagonizou a falha que permitiu ao Remo empatar na reta final.

O JOGO

A necessidade de pontuar para escapar das últimas posições fez o Remo tomar a iniciativa. A equipe paraense teve maior controle das ações durante boa parte da etapa inicial, enquanto o Santos encontrou dificuldades para acelerar as jogadas e chegar com clareza à área adversária. Aos 26 minutos, Vitor Bueno cobrou falta com perigo e obrigou Diógenes a fazer boa defesa. O goleiro santista voltou a aparecer aos 45, quando Marcelinho finalizou com força.

O Santos demorou a responder. Rony e Gabriel Bontempo tiveram oportunidades, mas finalizaram para fora. Sem Neymar, a equipe teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras e foi para o intervalo sem conseguir assumir o controle da partida.

A postura começou a mudar na segunda etapa. Aos 17, Bontempo ficou com uma sobra dentro da área. Em vez da finalização, tentou encontrar Gabigol de primeira, mas não conseguiu executar o passe. O Santos chegou ainda mais perto aos 25. Arthur lançou Gabigol, que apareceu frente a frente com Marcelo Rangel e tentou encobrir o goleiro. O camisa 1 do Remo fez a defesa e, no rebote, a bola desviou em Marllon antes de sair pela linha de fundo.

A melhora santista foi recompensada aos 32. Rony tabelou com Gabigol, recebeu dentro da área e bateu de chapa, com força e no canto. Marcelo Rangel ainda tentou alcançar a finalização, mas não conseguiu evitar o gol. A vantagem parecia encaminhar mais uma vitória do Santos. O time diminuiu o ritmo, passou a proteger o resultado e deixou o Remo com maior presença no campo ofensivo.

Foi quando a partida ganhou um roteiro improvável nos minutos finais. Aos 39, um cruzamento pela esquerda encontrou Diógenes em uma saída ruim. O goleiro não conseguiu ficar com a bola e permitiu que o Remo mantivesse a jogada viva. Yago Pikachu aproveitou a sequência do lance e colocou novamente a bola na área. Marllon apareceu para completar para as redes e deixar o placar em 1 a 1.

O empate poderia ter encerrado a série de vitórias santistas. A reação, porém, foi praticamente imediata. Dois minutos depois, aos 41, Gabriel Bontempo cobrou escanteio. Lucas Veríssimo ganhou pelo alto e desviou de cabeça. Gabigol apareceu na pequena área e deu o toque que tirou Marcelo Rangel da jogada para recolocar o Santos em vantagem.

O Santos volta a campo no dia 2 de outubro, quando enfrenta o São Paulo, às 20h, no MorumBis, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Remo terá como próximo compromisso o duelo contra o Grêmio, no dia 7 de outubro, às 19h30, no Mangueirão.