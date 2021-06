Grêmio sai na frente, mas leva empate do Santos e segue sem vencer no Brasileirão

Diego Silva e Matheus Henrique marcaram para o Tricolor Gaúcho, enquanto Marcos Guilherme e Marinho fizeram pelo Santos

EVERTON SILVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marinho empatou a partida para o Santos no segundo tempo



O Grêmio segue sem vencer no Campeonato Brasileiro de 2021. A equipe empatou com o Santos em 2 a 2, na Arena nesta quinta-feira, 24. O resultado deixa o Tricolor Gaúcho com um ponto, ainda na lanterna da tabela. Já o time da Baixada Santista está em 10º. O gol saiu logo aos quatro minutos de partida depois que Rafinha lançou na segunda trave, Bobsin escorou e Diego Silva acertou, de voleio, um belo chute. O Santos, no entanto, não se intimidou. Aos 11, Kaio Jorge fez boa jogada, cruzou para trás e Marinho chegou travando com Rafinha, que evitou o gol. Aos 26, Marcos Guilherme igualou o marcador. Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, Diego Souza deu passe para Matheus Henrique ficar na cara do gol e recolocar o Tricolor Gaúcho à frente do placar. O lance foi revisado pelo VAR, mas confirmado.

No início do segundo tempo, Ferreirinha assustou a meta de João Paulo, mas não conseguiu marcar. Aos 20 minutos foi a vez de Léo Pereira desperdiçar a chance de fazer o terceiro para o Grêmio. E na máxima de quem não faz toma, aos 34, Marinho arriscou de muito longe, a bola fez a curva e marcou um golaço para empatar o jogo. As duas equipes ainda tiveram chances de ampliar o marcador, mas não saíram do empate. Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Fortaleza no domingo, às 20h (horário de Brasília), enquanto o Santos enfrenta o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 20h30.