Jesualdo Ferreira diz que não está preocupado com demissão no Santos

Treinador coleciona seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 48,8% dos pontos

Maurício de Souza/Estadão Conteúdo Jesualdo Ferreira é o treinador do Santos



Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, afirmou que não está preocupado quanto a uma possível demissão após a eliminação do Peixe para a Ponte Preta, na última quinta-feira (31), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva, o português lamentou a derrota e disse que foca na continuação do seu trabalho na equipe na Vila Belmiro. “Não temo nada. Diretoria está à vontade. Nem sequer me preocupa. Que façam o que quiserem”, disse o técnico.

Jesualdo também falou sobre mudar a mentalidade dos jogadores santistas para eles terem mais confiança. “O Campeonato Paulista é um desejo de todas as equipes, das maiores às médias. Esse era o desejo do Santos. Queríamos muito ganhar. As outras estão em aberto. Jogadores precisam sentir que podem ganhar se fizerem o melhor possível. Ganhar crédito, confiança. Essa é a questão que temos que mudar”, comentou.

Contratado no início da temporada, Jesualdo Ferreira não vem conquistando grandes resultados à frente do Peixe. Até o momento, o treinador coleciona seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 48,8% dos pontos. Agora, o foco é no Campeonato Brasileiro. O Santos estreia no torneio nacional diante do RB Bragantino, no domingo (dia 9 de agosto), na Vila Belmiro.