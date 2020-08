Jesualdo Ferreira não suporta pressão e é demitido do Santos

O treinador português de 74 anos deixa o clube após somente 15 jogos

Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC Jesualdo Ferreira foi demitido do comando técnico do Santos após a eliminação para a Ponte Preta no Paulistão



Jesualdo Ferreira não é mais o técnico do Santos. O português de 74 anos não suportou a pressão após a eliminação para a Ponte Preta, dentro de casa, nas quartas de final do Campeonato Paulista, e foi demitido do comando do Peixe nesta quarta-feira, 05, após reunião do Comitê de Gestão do clube. Por causa do mau desempenho da equipe, Jesualdo já enfrentava forte pressão por parte da torcida e de dirigentes antes mesmo da queda no Estadual, mas vinha sendo respaldado por William Thomas, superintendente de futebol que indicou a contratação do treinador. A derrota por 3 a 1 que tirou o Santos do Paulistão, no entanto, foi a gota d’água para a demissão do técnico. O mais cotado para substituí-lo é Cuca, que chegou a comandar o Santos no segundo semestre de 2018, mas deixou o clube no fim do ano para tratar de problemas cardíacos.

Contratado em dezembro, após a saída de Jorge Sampaoli, Jesualdo Ferreira deixa o Peixe após apenas 15 jogos. Foram seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas no período, um aproveitamento de 48,8%. O time marcou 17 gols e sofreu 16. Tais números mostram que o Santos não só tem o segundo pior ataque em 2020 entre os clubes que disputarão a Série A do Brasileirão, como também não conseguiu jogar bem sob o comando do português.

Jesualdo nunca conseguiu fazer o time alvinegro sequer flertar com o bom desempenho apresentado durante a era Sampaoli e, até por isso, chegou se irritar durante entrevistas coletivas, principalmente por causa de perguntas da imprensa sobre as diferenças de estilo de jogo dos dois.

O Santos emitiu o seguinte comunicado após a demissão: “A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira. Os auxiliares Rui Águas, Antonio Oliveira, Daniel Gonçalves e Pedro Bouças, e o preparador José Pedro Pinto, também não seguem no Santos FC.”