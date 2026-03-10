Mirassol x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Mirassol e Santos se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (10), às 21h30, no estádio Maião; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Mirassol e Santos se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30, no estádio Maião, em Mirassol, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela quinta rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Mirassol está na 10ª posição. Soma 5 pontos e vem de dois empates nos últimos jogos. Já o Santos aparece em 13º lugar, soma 4 pontos.

Onde assistir Mirassol x Santos ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e Youtube, com início da cobertura a partir das 21h. A narração será de Jose Manoel de Barros, comentários de Fabio Piperno e reportagem de Guilherme Napolis.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Amazon Primere.