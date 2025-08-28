Neymar treina após ficar fora da lista da seleção e pode ser novidade do Santos na estreia de Vojvoda

Participação do camisa 10 na partida ainda é incerta, uma vez que ele cumpriu suspensão após a derrota do time por 2 a 0 contra o Bahia

GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO SP - BRASILEIRÃO/SANTOS X INTERNACIONAL - ESPORTES - Neymar, do Santos, na partida entre Santos e Internacional válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizada no Estádio da Vila Belmiro, em Santos, na noite desta quarta-feira, 23. 23/07/2025 - Foto: GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO



Neymar, que ficou de fora da convocação da seleção brasileira por conta de um edema na coxa, tem se dedicado a treinos físicos no CT Rei Pelé. Durante as atividades, o jogador não apresentou sinais de que ainda sente os efeitos da lesão, o que é um indicativo positivo para sua recuperação. O Santos se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo domingo, em um jogo que marcará a estreia do novo técnico Juan Pablo Vojvoda. A participação de Neymar na partida ainda é incerta, uma vez que ele cumpriu suspensão após a derrota do time por 2 a 0 contra o Bahia.

Durante os treinos, Neymar participou de um circuito de corrida, além de realizar atividades com a bola. Ele também teve a oportunidade de conversar com Vojvoda, que está otimista em contar com o jogador em grande parte dos jogos, especialmente na luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O novo treinador argentino tem recebido elogios por sua abordagem e os jogadores estão motivados para a partida de domingo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA