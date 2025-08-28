Neymar treina após ficar fora da lista da seleção e pode ser novidade do Santos na estreia de Vojvoda
Participação do camisa 10 na partida ainda é incerta, uma vez que ele cumpriu suspensão após a derrota do time por 2 a 0 contra o Bahia
Neymar, que ficou de fora da convocação da seleção brasileira por conta de um edema na coxa, tem se dedicado a treinos físicos no CT Rei Pelé. Durante as atividades, o jogador não apresentou sinais de que ainda sente os efeitos da lesão, o que é um indicativo positivo para sua recuperação. O Santos se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo domingo, em um jogo que marcará a estreia do novo técnico Juan Pablo Vojvoda. A participação de Neymar na partida ainda é incerta, uma vez que ele cumpriu suspensão após a derrota do time por 2 a 0 contra o Bahia.
Durante os treinos, Neymar participou de um circuito de corrida, além de realizar atividades com a bola. Ele também teve a oportunidade de conversar com Vojvoda, que está otimista em contar com o jogador em grande parte dos jogos, especialmente na luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O novo treinador argentino tem recebido elogios por sua abordagem e os jogadores estão motivados para a partida de domingo.
