Novorizontino x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Paulista

Novorizontino x Santos se enfrentam neste sábado (21), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

Confira a transmissão aqui