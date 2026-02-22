Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos > Novorizontino x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Novorizontino x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Paulista

  • 22/02/2026 16h52
Novorizontino x Santos se enfrentam neste sábado (21), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

